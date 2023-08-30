Memur zammı için yarın son gün! Toplantının saati açıklandı

Memur ve emeklinin zam oranının belli olacağı Hakem Kurulu'nun dördüncü ve son toplantısı yarın saat 10:00'da başlayacak.

Memur zammı için yarın son gün! Toplantının saati açıklandı

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam görüşmelerinin sonuncusu yarın yapılacak ve kesin karar verilecek. Toplantı yarın saat 10:00'da başlayacak.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta kurul çalışmalarına başladı.

Mali hakları görüşmek üzere 31 Ağustos'ta son kez toplanacak kurul, bu toplantıda memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak. Toplantı yarın saat 10:00'da başlayacak.

Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

KAMU İŞVEREN HEYETİ'NİN TEKLİFİ

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

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