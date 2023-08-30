Viranşehir'de belediye başkanının korumasından gazeteciye darp ve tehdit: 'Belediyeyle ilgili yazarsan ölürsün'

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, ilçe kaymakamı Önder Çengel’in tayini nedeniyle düzenlenen veda yemeğine katılan gazeteci Mehmet Karakeçeli, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin koruması tarafından saldırıya uğradı. Karakeçeli, kendisini darp eden korumanın "Bundan sonra belediyeyle ilgili bir şey yazarsan ölürsün" dediğini söyledi.

Gazete Duvar'dan Fatma Keber'in haberine göre Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci yaşananlardan haberi olmadığını söyledi ve "Madem öyle söylüyor, şikâyetçidir, biz de şahitlerle beraber savunmamızı yaparız. Yani bu memleketin kuralı kaidesi var" dedi.

Gazeteci Mehmet Karakeçeli, yemekten ayrıldığı sırada başkanın koruması olduğunu söylediği bir kişinin saldırısına uğradı. Çevredekiler saldırıyı görünce duruma müdahale etti ve ardından olay yerine polis çağırıldı.

Saldırı ve öncesini anlatan Mehmet Karakeçeli yemeğe davet edildiğini, yemek esnasında kaymakamla fotoğraf çekildiğini ve ardından ayrılmak üzere dışarı çıktığını aktardı.

"YAZARSAN ÖLÜRSÜN"



Aynı zamanda belediyede çalışan bir tanıdığının arabası ile bölgeden ayrılmak üzere olduğunu belirterek saldırı anını şöyle anlattı:

“Arabaya doğru giderken omzuma bir el geldi, dedim belki arkadaşlar falandır. Bir döndüm Salih Ekinci’nin koruması, aynı zamanda da birinci derece akrabası olan İsmail Ekinci. Direk bana yumruk attı, vurduğu gibi kan akmaya başladı. Ben de onun elini tutmaya çalışırken bu sefer burnuma yumruk attı. Burnum kırıldı. Kalktım elini tutarken yumruk sallayınca sağ gözüme denk geldi. Orası şu anda komple şişti morardı."



Saldıran kişinin kendisini tehdit ettiğini de anlatan söyleyen Karakeçeli, “Sadece bana o anda söylediği şey şuydu; bundan sonra belediye hakkında tek bir şey yazmayacaksın, yazarsan ölürsün" dedi.