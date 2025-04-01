Samsun'da Sahile Ölü Yunus Vurdu

Samsun’un Atakum ilçesinde, Çakırlar Yalı Mahallesi sahil kenarında sahile vuran ölü bir yunus, vatandaşlar tarafından fark edilerek polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede yunusun uzun süre önce öldüğünü ve dalgaların etkisiyle sahile vurduğunu belirledi.

Yunusun ölüm nedeni tam olarak tespit edilemezken, ölü yunusun cansız bedeni belediye ekiplerince alınarak gömülmek üzere katı atık alanına götürüldü.

Kaynak: AA