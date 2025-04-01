2022'de Ziyarete Açılmıştı, Üç Günde 3 Bin Kişi Ziyaret Etti

Giresun'da turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenleri, son üç günde 3 bin kişiyi ağırladı.

İl Özel İdaresince uygulanan proje kapsamında, teras şeklinde büyüklü küçüklü çok sayıda gölet oluşturularak 2022'de ziyarete açılan Dereli ilçesinin Pınarlar köyündeki traverten kent turizminde önemli yere sahip.

Yeni oluşum için yılın belirli dönemlerinde kapalı bulunan travertenler bu sezon 29 Mart'ta ziyarete açıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, vatandaşlar travertenlere Ramazan Bayramı sürecinde de ilgi göstermeyi sürdürdü. Göksu travertenlerini son üç günde yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti.

Kaynak: AA