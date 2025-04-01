5 Metrelik Kuyuya düşen Minik Köpeğin İmdadına İtfaiye Koştu

Kayseri'de 5 metrelik su kuyusuna düşen köpek için itfaiye ekipleri harekete geçti. Yavru köpek tedavi altına alındı.

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5 Metrelik Kuyuya düşen Minik Köpeğin İmdadına İtfaiye Koştu

Kayseri’de 5 metrelik su kuyusuna düşen yavru köpeğin imdadına itfaiye koştu.

Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, su kuyusuna düşen köpek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna halatla indi. 15 dakikalık çalışma sonunda yavru köpek, kuyudan yaralı olarak çıkartıldı. Kurtarılan köpek, tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

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