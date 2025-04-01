Asker Uğurlamasına Giderken Kaza Yaptılar, 2 Yaşındaki Tuğsem'den Acı Haber

Bursa'da izne gelen askeri uğurlamak için terminale gidenleri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 2 yaşındaki Tuğsem hayatını kaybetti.

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Asker Uğurlamasına Giderken Kaza Yaptılar, 2 Yaşındaki Tuğsem'den Acı Haber

Bursa’da izne gelen askeri uğurlamak için terminale giden servis minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 yaşındaki Tuğsem Akçay hayatını kaybederken 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

12.30 sıralarında meydana gelen kazada Askerden dağıtım iznine gelen oğlunu usta birliğine göndermek için Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne giden Muharrem Baysal, servis minibüsüyle seyir halindeyken, iddiaya göre, bir otomobilin sıkıştırması sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan minibüs, yol ayrımındaki bariyerlere ve yön belirleme levhasına çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, itfaiyeciler tarafından sıkıştıkları minibüsten çıkarıldı. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Tuğsem Akçay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

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