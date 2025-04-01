Saldırıya Uğrayan Minik Ayı, Doğal Ortamına Bırakıldı
Bingöl'de köpeklerin saldırısına uğrayan yavru ayı, 2 çoban tarafından kurtarıldı.
Bingöl’ün genç ilçesinde bir ayı yavrusu köpeklerin saldırısına uğradı. 2 çoban tarafından kurtarılan minik ayı, doğal yaşam ortamına bırakıldı.
Genç ilçesi Karcı köyü kırsalında çobanlık yapan Alişan ve Hüsnü Sinen kardeşler, köpeklerin ayı yavrusuna saldırdığını gördü. Köpekleri uzaklaştıran kardeşler, yara almadan kurtardıkları yavru ayıyı doğal yaşam ortamına bıraktı.
Kaynak: DHA
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