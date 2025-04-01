Gelibolu Yarımadası'na Bayramda Yoğun İlgi

Tarihi Gelibolu Yarımadası Ramazan Bayramı'nda yoğun ilgi gördü. Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı tarihi yerde şehitlikler de ziyaret edildi.

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Gelibolu Yarımadası'na Bayramda Yoğun İlgi

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen açık hava müzelerinden biri olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı, Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Bayram tatili nedeniyle Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırlarında yer alan bölgeye gelenler, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Akbaş Şehitliği, Conkbayırı ve Arıburnu bölgeleri ile Seyit Onbaşı ve Yahya Çavuş anıtını ziyaret etti.

Kaynak: AA

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