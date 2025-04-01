Meteoroloji 4 İl İçin Tarih Verdi, Sağanak Yağış Kapıda

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Batman için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çarşamba günü gece saatlerinden itibaren, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır’ın kuzeydoğusu (Hani, Lice, Kulp) ilçeleri, Batman’ın kuzeyi (Kozluk, Sason) ilçeleri yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtildi.

Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA