Samsun'da İş Yeri Cayır Cayır Yandı

Samsun'da bulunan bir iş yerinde işçiler hurdaları almak için spiral ile keserken çıkan kıvılcım, yere sızan fueloili tutuşturdu. Yangının ardından dükkanda maddi hasar oluştu.

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Samsun'da İş Yeri Cayır Cayır Yandı

Samsun'da boş bir iş yerinde hurdaların kesilmesi sırasında yangın çıktı.

Yangın, Kale Mahallesi Ferah Sokak üzeri 3 katlı bir binanın giriş katındaki boş iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkanda işçiler hurdaları almak için spiral ile keserken çıkan kıvılcım, yere sızan fueloili tutuşturdu. Dükkan içerisindeki yanıcı maddelerin alev almasıyla yangın oluştu.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangında dükkanda maddi zarar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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