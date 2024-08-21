Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta Toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 25 Ağustos Pazar günü Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanma kararı aldı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta Toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazar günü Ahlat’ta toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi orman yangınlarıyla mücadele olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında atılan ve atılacak adımlar ele alınacak.

Kabine’de, Gazze’de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum da ele alınacak. Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Ortadoğu’da artan gerilim değerlendirilecek.

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.

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