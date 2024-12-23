Samsun'da Denizde Kaybolan Balıkçıları Arama Çalışması Başlatıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Balıkçıların yakınları ise limanda gelecek iyi bir haber bekliyor.

Samsun'da Denizde Kaybolan Balıkçıları Arama Çalışması Başlatıldı

Costal Limanı'ndan balık avlamak için 22 Aralık akşamı saat 17.00'de çıkarak Yeşilırmak önlerinde ilerleyen "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine diğer balıkçılar ihbarda bulundu.

Samsun'da Denizde Kaybolan Balıkçıları Arama Çalışması Başlatıldı - Resim : 1

HELİKOPTER DESTEKLİ ARAMA

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, teknede bulunan H.K. (45) ve M.S'nin (52) bulunması için helikopter destekli arama kurtarma çalışması başlattı.

Balıkçıların yakınlarının da limandaki umutlu bekleyişi sürüyor.

Samsun'da Denizde Kaybolan Balıkçıları Arama Çalışması Başlatıldı - Resim : 2

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Kaynak: AA

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