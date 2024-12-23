Muğla'da Kahreden Kaza: Karı Koca Yaşamını Yitirdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kaza karı kocanın sonu oldu. Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Muğla'da Kahreden Kaza: Karı Koca Yaşamını Yitirdi

Muğla'da Semir K. (57) idaresindeki 31 ANN 237 plakalı Jet Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Ceylan Mahallesi'nde, Şükrü Öncü (64) yönetimindeki 48 PP 325 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan otomobildeki Olcay Öncü (73) ile eşi Metin Öncü'nün (73) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü Şükrü Öncü ise Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öncü çiftinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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