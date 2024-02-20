53 suç kaydı bulunan kadın 3 aylık bebeğiyle cezaevine gönderildi

1 milyon 700 bin liralık altın ve para çalan 53 suç kaydı bulunan kadın, kucağında 3 aylık bebeği ile tutuklanıp cezaevine sevk edildi.

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53 suç kaydı bulunan kadın 3 aylık bebeğiyle cezaevine gönderildi

Samsun’da aparatla kapısını açtıkları evden 1 milyon 700 bin liralık altın ve para çalan 53 suç kaydı bulunan hırsız, kucağında 3 aylık bebeği ile tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerden hırsızlık suçundan 53 suç kaydı bulunan Gülbahçe Y. (29), yanında 14 yaşındaki B.P. adlı çocuğu ile aparat yardımı ile kapı kilidinin dilini düşürmek suretiyle girdikleri evden 692 gram altın ve 250 bin lira çaldı. Toplam 1 milyon 700 bin liralık altın ve para çalan hırsızlar, kayıplara karıştılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını Gülbahçe Y. ile B.P. adlı kızın gerçekleştirildiği tespit etti.

Hırsızlık Bürosu ekipleri, Gülbahçe Y. ile B.P.’yi yakalayarak gözaltına aldı. B.P. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Gülbahçe Y. ve B.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Gülbahçe Y., kucağında 3 aylık kızı ile birlikte cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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