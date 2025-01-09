Samsun Havalimanı'nı 1,5 Milyon Yolcu Kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun-Çarşamba Havalimanı’nın 2024 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Samsun Çarşamba Havalimanı’nda Aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 110 bin 469, dış hat yolcu trafiği 15 bin 20 oldu.

Böylece Aralık'ta toplam 125 bin 489 yolcuya hizmet verildi. Aralık ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 350, dış hatlarda 127 olmak üzere toplamda bin 477’ye ulaştı. Yük trafiği ise Aralık ayında toplamda bin 91 ton oldu.

12 aylık (Ocak-Aralık) dönemde ise Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda yolcu trafiği 1 milyon 473 bin 795, uçak trafiği 14 bin 788, yük trafiği ise 14 bin 191 ton olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA