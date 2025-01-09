17 Yaşındaki Motosikletlinin Acı Ölümü! Ölümü Hissedercesine Yazdığı Not Yürek Burktu

Antalya'da dün saat 13.00 sıralarında Gazipaşa'dan Alanya yönüne seyir halinde olan Egemen Ceylan (17) idaresindeki motosiklet, Fadime Tuncer Caddesi'nden D-400 Karayolu'na çıkan Abdülkerim B.'nin kullandığı kamyonetin sol ön kısmına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten orta refüje savrulan motosiklet sürücüsü Egemen Ceylan ağır yaralandı. Kazaya karışan motosiklet ise yolda 120 metre sürüklendikten sonra durdu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Egemen Ceylan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

BABA KASKI ÇIKARINCA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Kaza yapan gencin babası, kaza sonrası hayatının şokunu yaşadı. Sanayiden şehir merkezi istikametine giden baba, yolda kaza olduğunu fark edip durdu. Olay yerinde yaralının başına gelen baba, yaralının başından kaskı çıkarılınca kaza yapanın kendi oğlu olduğunu fark edince şoke oldu. Oğlunun kaldırıldığı hastaneye giden baba, oğlunun acı haberini alınca sinir krizi geçirdi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Egemen Ceylan'ın yaşamını yitirdiği kazaya karışan kamyonetin sürücüsü Abdülkerim B.'nin hastanede yapılan alkol testinde 0.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

17 yaşındaki gencin hızlı olduğu ve yetersiz ehliyetle trafiğe çıktığı kaydedildi. 17 yaşındaki gençten geriye ise olay yerindeki sırt çantası ve kaskı kaldı. Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar, bulunduğu yerden kaldırıldı.

'ÖLDÜM SANKİ'

Öte yandan Egemen Ceylan'ın sosyal medya hesabından 2024 yılı Nisan ayında sosyal medya hesabından paylaştığı motosikletli fotoğrafın üzerine ‘öldüm sanki' yazısı dikkat çekti.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA