Salonu böyle doldurmuşlar! TÜGVA toplantısına lise öğrencilerini toplayıp getirdiler

Gazeteci Lube Ayar, lise öğrencilerinin müze gezisi bahanesiyle TÜGVA toplantısına getirildiğini yazdı.

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AKP'nin İBB adayı Murat Kurum, TÜGVA'lılara seslendi.

Gazeteci Lube Ayar, sosyal medya hesabından toplantı alanının nasıl doldurulduğunu anlattı. Ayar, Şile'den lise öğrencilerinin müze gezisi bahanesiyle otobüslere doldurularak toplantı alanına götürüldüğünü yazdı.

Ayar, "Malumunuz Şileliyim ve Şile’de olup biten her şeyle yakından ilgiliyim. Velhasıl kelam; Şile 50. Yıl Lisesi, bu sabah saat 10.00’da öğrencilerini “cami ve müze gezisi” vaadiyle otobüslere doldurmuş ve İstanbul’a getirmiş. Çocuklara ne bir cami ne bir müze göstermeden Murat Kurum’un konuşma yaptığı Tügva etkinliğine götürmüşler. Çocuklar aç ve yorgun şu saatte hâlâ eve dönüş yolundalar!" dedi.

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