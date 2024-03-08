Aczmendi lideri Müslüm Gündüz: 'Erdoğan, Hz. Mehdi'nin hazırlığını yapıyor'

Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz, Erdoğan için "Hz. Mehdi'nin hazırlığını yapıyor" dedi.

Son Güncelleme:

90'lı yıllarda Fadime Şahin isimli kadınla basılan bir dönemin simge ismi Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz, sosyal medya hesabından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin dikkat çeken ifadeleri kullandı.

"HZ. MEHDİ'NİN HAZIRLIĞINI YAPIYOR"

"Hz. Mehdi'nin hazırlığını yapıyor" diyen Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan hakkında ne dedim: Bu adam Risaledeki işarete göre hakimiyet devresinin gereklerini yapıyor. Bir hakimiyet devresi gelecek, siyasi bir devre, adam bu işi yapıyor. Kimsenin gücü yetmedi, yetmeyecek de. Hz. Mehdi geldiği zaman Avrupa'dan silah dilenmeyecek, para dilenmeyecek hepsi Mehdi'nin elinde olacak. Hz. Mehdi manevi olarak dünya hakimiyeti sağlamak de önceden bir hazırlık devresi lazım bunu Erdoğan yapıyor."

Son Güncelleme:
Yatağınızdaki lekelerden hızlıca kurtulacaksınız! Sırrı baharat rafınızda Yatağınızdaki lekelerden hızlıca kurtulacaksınız! Sırrı baharat rafınızda
Ev kuşu olarak bilinen 3 burç... Onlarla dışarıda plan yapmanız zor Ev kuşu olarak bilinen 3 burç... Onlarla dışarıda plan yapmanız zor
Öğretmen isyan etti: Özel okul maaş olarak 6 bin 500 lira teklif etti Öğretmen isyan etti: Özel okul maaş olarak 6 bin 500 lira teklif etti
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor! Kar geliyor!
Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir: Forbes o illeri açıkladı Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir
ORC Araştırma'dan 4 şehirde seçim anketi: İşte oy oranları ORC Araştırma'dan 4 şehirde seçim anketi
Aynı anda 5 hortum çıktı! Kentte korku dolu anlar Aynı anda 5 hortum çıktı!
İmamoğlu mu, Kurum mu? İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları