Aczmendi lideri Müslüm Gündüz: 'Erdoğan, Hz. Mehdi'nin hazırlığını yapıyor'

90'lı yıllarda Fadime Şahin isimli kadınla basılan bir dönemin simge ismi Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz, sosyal medya hesabından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin dikkat çeken ifadeleri kullandı.

"HZ. MEHDİ'NİN HAZIRLIĞINI YAPIYOR"

"Hz. Mehdi'nin hazırlığını yapıyor" diyen Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan hakkında ne dedim: Bu adam Risaledeki işarete göre hakimiyet devresinin gereklerini yapıyor. Bir hakimiyet devresi gelecek, siyasi bir devre, adam bu işi yapıyor. Kimsenin gücü yetmedi, yetmeyecek de. Hz. Mehdi geldiği zaman Avrupa'dan silah dilenmeyecek, para dilenmeyecek hepsi Mehdi'nin elinde olacak. Hz. Mehdi manevi olarak dünya hakimiyeti sağlamak de önceden bir hazırlık devresi lazım bunu Erdoğan yapıyor."