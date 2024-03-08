İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar yükseldi.

İstanbul'da haftanın son gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu, yağmurun da etkisiyle yüzde 90'a kadar yükseldi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kartal ile Kadıköy arasındaki bölümünde her iki yönde araçlar güçlükle ilerlerken Pendik ile Tuzla arasında da araç yoğunluğu görülüyor.

TEM otoyolunda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile yolunda ise Altunizade ile Ümraniye arasında trafik yoğunluğu yaşanırken Anadolu Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi.