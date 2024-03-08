GATES işçileri greve çıktı

İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Ege Serbest Bölgesi’nde bulunan ABD sermayeli GATES Endüstriyel Metal Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmesinde, Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye işçiler, toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı.

Kadın işçilerin çoğunlukta olduğu işyerinde sendika üyeleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde grev pankartını astı.

NE OLMUŞTU?

Birleşik Metal-İş Sendikası'yla GATES patronu arasında 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi için görüşmeler, 27 Eylül 2023’te başlamıştı. Patronla yapılan beş görüşmede, ücret ve sosyal haklara ilişkin maddelerde anlaşma sağlanamadı. İşkolunda 150 bini aşkın metal işçisinin sözleşmesi çok yakın bir zamanda sonuçlanmışken GATES patronların çok daha düşük ücretleri ve işçiler için kabul edilemez koşulları dayatması, görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.

Arabuluculuk sürecinde de ilerleme kaydedilememesi üzerine, Genel Yönetim Kurulumuz 6 Şubat’ta, 8 Mart’ta uygulamaya koymak üzere grev kararı almıştı.