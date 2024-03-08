10 çocuğu istismar eden cemaat yurdundaki istismarcı denetimde tespit edilememiş

Antalya Alanya’da Süleymancılara ait olduğu belirtilen ve eğitmen olarak çalışan G.R.U. tarafından 10 çocuğun istismara uğradığı Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu ile ilgili yeni ayrıntılar açığa çıktı.

İstismarcı G.R.U’nun yurtta kayıt dışı çalıştığı, altı ay önce bir velinin şikayetçi olduğu, kamu görevlisince yürütülen denetimde ise G.R.U’nun, “Kayıt dışı olması” nedeniyle tespit edilememiş.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in aktardığına göre; başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre; yurt yöneticisi olduğu iddia edilen kişiler, sanık G.R.U’yu daha önce uyardıklarını ifade etti. Yöneticilerin beyanları, “Yönetimin yaşananlardan haberdar olduğunun itirafı” olarak değerlendirildi.

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, olaya ilişkin yeni bir ayrıntıyı daha paylaştı. Çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar olayının açığa çıkmasından tam altı ay önce, bir öğrenci velisinin, davranışları nedeniyle G.R.U. hakkında yurt yönetimine şikayette bulunduğu bildirildi. Yurt yönetiminin ise istismarcı eğitmeni yalnızca uyarmakla yetindiği öne sürüldü. G.R.U’yu yurtta, “Din Hocası” sıfatıyla çalıştıran yurt yöneticiler hakkında iddianamede yer alan bilgilere karşın soruşturma açılmaması tepki çekti.

BAKANA SORDU

Olayı TBMM gündemine de taşıyan CHP’li Özer, “Tüm bunlar göz önüne alındığında denetimden ve yaptırımdan uzak bu tarikat yurtlarında kalan çocukların cinsel taciz ve istismara maruz kalmalarının sorumluluğu tek bir faile bırakılamaz” dedi.

Yaşananlarda yurtların yöneticileri ve denetim yetkisi olan kamu kurumlarının sorumlulukları da olduğunun altını çizen Özer, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Özer, Bakan Tunç’a şu soruları yöneltti:

-Yurt yöneticisi olduğu iddia edilen ve sanık G.R.U’yu daha önce uyardıklarını belirten, ‘Orta okul çocukları bazen bir kadından daha cazip gelir’ diyen kişi ya da kişiler hakkında soruşturma açılmış mıdır?

-Yurdun denetlenmesinden sorumlu kamu görevlileri hakkında yapılan suç duyurusu kapsamında soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise soruşturmanın akıbeti nedir?