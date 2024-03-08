Öğretmen isyan etti: Özel okul maaş olarak 6 bin 500 lira teklif etti

Bir anaokulu öğretmeni, özel okulda kendisine teklif edilen maaşla ilgili çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

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Özel okullardaki vahim tablo, bir öğretmenin sosyal medyada paylaştığı video ile bir kez daha gün yüzüne serildi. İş görüşmesi ve kendisine yapılan teklif ile ilgili süreci paylaştığı videoda anlatan öğretmen şunları kaydetti:

“Eskişehir'de özel bir anaokuluyla görüşmeye gittim. İlk 3 ay deneme süresi, saat 12.00-16.00 arası, hafta sonu dahil çalışma. Hafta sonu 4 farklı atölye planlamam isteniyor. Bunun karşılığında aylık 6 bin 500 TL. 3 ay boyunca deneme süreci. Ve ben 3 aylık bir deneme sürecinin çok uzun bir süre olduğunu söylediğimde de deneme süresini 1 aya düşürdüler. Yani 1 ay boyunca haftanın 7 günü 6 bin 500 liraya çalışmam teklif edildi bana. Tabii bu deneme sürecinde eğer mesleğe layık görülürsem de asgari ücretle çalıştırılacağım söylendi.

'ÜZGÜNÜM, ÖFKELİYİM, KIRGINIM...'

Bununla birlikte bizim alanda bir sürü yerden alınan sertifika var eğitim yaklaşımlarıyla ilgili sertifikalar, bunlar çok meşhur oldu artık herkes sertifikayla öğretmen oluyor.

Okul müdürü benim bu sertifikaları almamı istedi, ben Gazi Üniversitesi mezunuyum, ben zaten üniversite eğitimim boyunca tüm yaklaşımları gördüm. İki saat video izleyerek para karşılığı sertifika almaya ihtiyacım yok. Ama okul velilere göstermek için ve sitesine koymak için buna ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Özet olarak ben çok üzgünüm, çok kırgınım çok öfkeliyim hem mesleğimin bu kadar değersizleştirilmesine hem de en iyi şartlarda asgari ücretlerle çalışıyor olabilmemize. Yani şu an bir öğretmene 6 bin 500 lira aylık maaş teklif edilebiliyor bu ülkede."

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