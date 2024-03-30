Sakarya’da balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Sakarya’da balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'da üçüncü kattaki evin balkonundan düşen 3 yaşındaki Hasan Hüseyin Abdullah hayatını kaybetti.

Olay, Yenigün Mahallesi Hasırcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki Hasan Hüseyin Abdullah ağır yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: İHA

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