Sakarya'da 100 Milyon TL'lik Tefecilik Operasyonu
Sakarya'da tefecilik faaliyetinde bulundukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 250 bin lira nakit para ile birlikte 2 boş senet, ruhsatsız tüfek, 15 kartuş ve 7 cep telefonu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
ŞÜPHELİLERE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ
Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Geyve ilçesinde yaklaşık 100 milyon liralık tefecilik faaliyetinde bulundukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 7 şüpheli yakalandı.
250 BİN NAKİT PARA
Şüphelilerin adreslerinde; tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 250 bin lira nakit para, tefecilik faaliyetinde kullanılan 2 boş senet, ruhsatsız pompalı tüfek, 15 tüfek kartuşu ve 7 cep telefonu ele geçirildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA