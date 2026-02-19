Sakarya'da 100 Milyon TL'lik Tefecilik Operasyonu

Sakarya'da tefecilik faaliyetinde bulundukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 250 bin lira nakit para ile birlikte 2 boş senet, ruhsatsız tüfek, 15 kartuş ve 7 cep telefonu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sakarya'da 100 Milyon TL'lik Tefecilik Operasyonu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaklaşık 100 milyon liralık tefecilik faaliyetinde bulunduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

ŞÜPHELİLERE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Geyve ilçesinde yaklaşık 100 milyon liralık tefecilik faaliyetinde bulundukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 7 şüpheli yakalandı.

250 BİN NAKİT PARA

Şüphelilerin adreslerinde; tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 250 bin lira nakit para, tefecilik faaliyetinde kullanılan 2 boş senet, ruhsatsız pompalı tüfek, 15 tüfek kartuşu ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

MSB’den Yunanistan ve Chevron Arasındaki Anlaşma Açıklaması: 'Doğu Akdeniz’de Tek Taraflı Adımlar Hukuka Aykırı' MSB’den Yunanistan ve Chevron Arasındaki Anlaşma Açıklaması
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Bakan Akın Gürlek'ten Peş Peşe Önemli Açıklamalar: Sosyal Medyada Yeni Dönem Başlıyor Bakan Akın Gürlek'ten Peş Peşe Önemli Açıklamalar: Sosyal Medyada Yeni Dönem Başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Suç Örgütlerine Bilgi Sızdıranlara Operasyon: 9'u Polis, 17 Kişiye Gözaltı Kararı Suç Örgütlerine Bilgi Sızdıranlara Operasyon
Basına Sızdı... Epstein’ın Güvenliğini İsrail Sağlıyormuş! Basına Sızdı... Epstein’ın Güvenliğini İsrail Sağlıyormuş!
Fırtınada Atatürk Büstüne Siper Oldular: Öğrencilerden Yürek Isıtan Görüntüler Fırtınada Atatürk Büstüne Siper Oldular: Öğrencilerden Yürek Isıtan Görüntüler
Meteoroloji Alarm Verdi: Fırtına ve Sağanak Geliyor! Rüzgar 70 Km Hızla Esecek Meteoroloji Alarm Verdi: Fırtına ve Sağanak Geliyor! Rüzgar 70 Km Hızla Esecek
Fed Tutanakları Sonrası Altın Frene Bastı: Yatırımcı Kritik Sinyalleri İzliyor Fed Tutanakları Sonrası Altın Frene Bastı: Yatırımcı Kritik Sinyalleri İzliyor