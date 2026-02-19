MSB’den Yunanistan ve Chevron Arasındaki Anlaşma Açıklaması: 'Doğu Akdeniz’de Tek Taraflı Adımlar Hukuka Aykırı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

1926 yılında İstanbul’da Fen Tatbikat Okulu olarak kurulan; asırlık geçmişi ve çağın gereklerine uyum sağlayan eğitim anlayışıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin haberleşme ve bilgi sistemleri alanındaki temel eğitim merkezi olarak komuta-kontrol, muhabere, elektronik, bilgi sistemleri ve elektronik harp alanlarında yetiştirdiği nitelikli personel ile modern harp sahasının ihtiyaçlarına cevap veren Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlediğimiz, Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’na hoş geldiniz.

TERÖRLE MÜCADELE

​Beka ve güvenliğimize yönelen risk ve tehdit unsurları ile mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kesintisiz devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında;

​​- Hafta içerisinde 10 PKK’lı terörist daha teslim olmuş; böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 35’e ulaşmış,

- Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir.

- Son bir haftada imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte Menbic’de tespit edilen tünel hatlarının yüzde 94’ü (457 km) başarıyla imha edilmiş,

- Böylece Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 759 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 457) kilometre olmuştur.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca;

- 12’si terör örgütü mensubu olmak üzere 176 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı

966 olmuş,

​- Engellenen 1.735 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da

9 bin 714’e ulaşmıştır.

Yine, bu hafta içerisinde; Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 21 kilogram (21.566 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Ayrıca, 12 Şubat’ta Foça-Karaburun arasında battığı bildirilen düzensiz göçmen botunu kurtarma çalışmalarına Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile destek sağlanmıştır.

​​BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / NATO / İKİLİ İLİŞKİLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında; başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Somali, Katar, Bosna Hersek ve Kosova olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermeyi sürdürerek geniş bir coğrafyada barış ve istikrara önemli katkılar sağlamaktadır.

​Bu vesileyle;

- Dost ve kardeş ülke Kosova’nın bağımsızlığının 18’inci (17 Şubat 2008),

- Ülkemizin NATO’ya katılışının ise 74’üncü (18 Şubat 1952) yıl dönümlerini bir kez daha kutluyor,

- İttifaka katılımından bu yana üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getiren ülkemizin, NATO’nun güçlü, güvenilir ve etkin bir üyesi olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin savunma ve güvenliğine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceğini vurguluyoruz.

NATO’nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı fiilî tatbikatı olan Steadfast Dart 2026, 8-25 Şubat tarihleri arasında Almanya’da icra edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yaklaşık 2 bin personel ile tatbikatta aktif olarak yer almakta; bu katılım Türkiye’nin stratejik intikal, hızlı kuvvet aktarımı ve sürdürülebilir lojistik idame kapasitesini somut biçimde ortaya koymaktadır.

Tatbikat, NATO’nun Avrupa ölçeğinde kuvvet konuşlandırma ve müşterek harekât kabiliyetini test ettiği kritik bir platform niteliği taşırken, Türkiye’nin kara, hava ve deniz unsurlarını entegre şekilde kullanabilme yeteneği Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek hazırlık seviyesi ve operasyonel etkinliğini güçlü biçimde yansıtmaktadır.

Bu çerçevede, 14 Şubat’ta TCG Anadolu’da görev yapan Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, bir NATO tatbikatı kapsamında ilk kez gemi konuşlu olarak kalkış gerçekleştirmiş, deniz üzerindeki hedefi iki adet Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) ile tam isabetle vurmuştur.

Tatbikatın deniz safhası, Deniz Kuvvetleri Komutanımız tarafından TCG Anadolu’dan yerinde takip edilmiş olup, yarın (20 Şubat) gerçekleştirilecek Seçkin Gözlemci Günü’ne Genelkurmay Başkanımız ile Kara Kuvvetleri Komutanımızın katılımı planlanmaktadır.

Tatbikata iştirak eden Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz, 11-14 Şubat tarihleri arasında Kiel/Almanya’ya liman ziyareti icra ederek müttefik unsurlarla askerî iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

​İSRAİL

Orta Doğu’daki gelişmeler bağlamında ise,

​İsrail hükûmetinin işgal altındaki Batı Şeria’da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi amaçlayan son kararı uluslararası hukukun her hâliyle açık ihlalidir ve hükümsüzdür.

​İsrail’in, Filistin toprakları üzerinde fiilî durum yaratma girişimlerine karşı uluslararası toplumu kararlı bir duruş sergilemeye davet ediyoruz.

​Ayrıca, İsrail’in ateşkes ihlalleri ve insani yardımları kesintiye uğratmasının, barış sürecine zarar verdiğini ve bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğini bir kez daha vurguluyoruz.

13 Şubat’ta, Ankara’ya resmî ziyaret gerçekleştiren Gana İçişleri Bakanı ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda görüşen Sayın Bakanımız;

14 Şubat’ta, İstanbul’da gerçekleştirilen “Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı”na (KAIHLMUN’26) katılarak gençlerimizle bir araya gelmiş,

16 Şubat’ta, Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı’nı kabul etmiştir.

17 Şubat’ta, Sayın Cumhurbaşkanımızın Etiyopya’ya gerçekleştirdiği ziyarete refakat eden Sayın Bakanımız,

18 Şubat’ta, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Valiler Buluşması”na katılarak tecrübe aktarımında bulunmuş, aynı gün (18 Şubat) Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısına katılmıştır.

Bugün (19 Şubat), Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmî davetlisi olarak ülkemize gelen NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı’nı kabul edecek Sayın Bakanımız,

25 Şubat’ta Ankara’da, kahraman gazilerimiz ile şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleriyle iftar yemeğinde bir araya gelecektir.

- 16 Şubat’ta Libya Genelkurmay Başkanı’nı ağırlayan Sayın Genelkurmay Başkanımız; bugün (19 Şubat), NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı ve beraberindeki heyet ile görüşecektir.

- Bakan Yardımcımız Sayın Salih Ayhan 16 Şubat’ta, Ankara’da düzenlenen “3’üncü Millî Havacılık Endüstrisi Çalıştayı”na (Saha Mihenk); 17 Şubat’ta, “Çoklu Harekât Ortamında Bulut Bilişim ve Siber Savunma Zirvesi”ne katılmıştır.

​EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak için eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.

Bu kapsamda;

- Kars’ta gerçekleştirilen Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Kış-2026,

- Almanya’da düzenlenen Dynamic Mirage,

- İspanya’daki Torrejon Advantage ile,

- Katar’da icra edilen İbrar-6 Kıyı Savunma Özel tatbikatları başarıyla tamamlanmıştır.

23 Şubat-6 Mart tarihleri arasında İtalya’da icra edilecek Dynamic Manta Denizaltı Savunma Tatbikatı’na katılacak TCG I.İnönü denizaltımız tarafından 20-23 Şubat tarihleri arasında Katanya/İtalya’ya liman ziyareti yapılacaktır.

30 Ocak-25 Şubat tarihleri arasında Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi’nde görevlendirilen TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra tarafından 9-28 Şubat tarihleri arasında Mogadişu/Somali’ye liman ziyareti icra edilmektedir.

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı başkanlığında, Somali Deniz Görev Grubumuzun Somali’de icra edeceği görevler ile Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı emrinde görevlendirilecek Amfibi Deniz Piyade Bölüğü ve İstihkâm unsurları faaliyetlerinin yerinde incelenmesi amacıyla Somali’ye 10-13 Şubat tarihleri arasında bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Türkiye ile Yunanistan arasında tesis edilen Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) kapsamında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet, 17-19 Şubat tarihleri arasında Atina’da Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhını ziyaret etmektedir.

​“Türkiye-Bulgaristan Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı” 24-26 Şubat tarihleri arasında ülkemizde gerçekleştirilecektir.

NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) görevi kapsamında, İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Chioggiahs (Kiyociaz) ve Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait Heracles tarafından 21-23 Şubat tarihleri arasında Aksaz’a,

- NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında Almanya Deniz Kuvvetlerine ait Elbe tarafından 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında İstanbul’a liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.

NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri faaliyetine bugün ve yarın (19-20 Şubat) Baltık Denizi’nde TCG Anadolu’da konuşlu TB-3 S/İHA’mız ile iştirak edilmektedir. Söz konusu faaliyette TCG Anadolu da SİHA’mızla koordineli şekilde seyir icra etmektedir.

12 Şubat’ta Senegal Nehri’nde batan Senegal Deniz Kuvvetlerine ait botun arama-kurtarma çalışmalarına, Senegal makamlarının talebine istinaden, 12-13 Şubat’ta Deniz Karakol uçağımız ile destek sağlanmıştır. Senegal’de bulunan deniz karakol uçağımız bugüne kadar 41 uçuş gerçekleştirmiştir.

16 Şubat’ta, muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Karadeniz’in doğusunda eğitim uçuşu yapılmıştır.

Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında uçucu ve yer sınıfı personelin ilk eğitimlerine yönelik olarak Birleşik Krallık Coningsby (Kaningzbi) Hava Üs Komutanlığına 24-27 Şubat tarihleri arasında çalışma ziyareti icra edilecektir.

23 Şubat’ta;

- Kurtuluşunun 105’nci Yıl Dönümü münasebetiyle Ardahan’da,

​​​- Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Marmaris’e gelişinin 90’ıncı yıl dönümü dolayısıyla Marmaris’te, muharip uçak geçişleri yapılacaktır.

​​​20 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Ankara Hava Müzesi Müdürlüğümüzde Osmanlı Devleti’nin ilk uzun mesafeli hava yolculuğu girişimi olan İstanbul-Kahire Hava Seferi ile ilgili fotoğraf sergisi düzenlenecektir.

​Bu vesileyle, İstanbul-Kahire seferi için yola çıkan ve 27 Şubat 1914’te Taberiye Gölü yakınlarında uçaklarının düşmesi sonucu şehit olan Türk Havacılığının ilk şehitleri Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Beyi, şehadetlerinin 112’nci yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz.

​​​- Ülkemizin mayın temizlik faaliyetlerinde tecrübe ettiği iyi uygulamaların paylaşılması, olası iş birliğinin kapsam ve yönteminin görüşülmesi maksadıyla 9-12 Şubat tarihleri arasında Suriye heyeti tarafından Millî Mayın Faaliyet Merkezimize (MAFAM) ziyaret gerçekleştirilmiş,

​​​- 17 Şubat’ta Harita Genel Müdürlüğümüzde, 32 farklı ülkeden Yabancı Askerî Ataşe ile Ataşe Yardımcılarının katılımıyla tanıtım faaliyeti icra edilmiştir.

Diğer yandan, Mehteran Birlik Komutanlığımızca “Ramazan Etkinlikleri” kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 19, 21 ve 23 Şubat tarihlerinde konser icra edilecektir.

Milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadelenin ruhunu yaşatmayı, vatan için can veren aziz şehitlerimizin hatırasını diri tutmayı ve Millî Mücadele’nin fedakârlık, inanç ve kararlılık mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan “İstiklale Giden Yolda Türkiye Şehitlerini Anıyor” programı 11 Şubat’ta Amasya’da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu faaliyet kapsamında; Erzurum, Sivas, Ankara, Kütahya, Afyonkarahisar ve İzmir’de tören icra edilmesi planlanmaktadır.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Savunma sanayimizin her alanında yerli ve millî olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri daha da artırılmaktadır.

Hafta içerisinde Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır.

AIRBUS Avrupa Başkanı ve beraberindeki heyet tarafından 17-19 Şubat tarihleri arasında ülkemize ziyaret gerçekleştirilmektedir. Söz konusu heyet, Bakan Yardımcılarımız Sayın Musa Heybet ve Sayın Salih Ayhan tarafından da kabul edilmiştir.

​​Sonuç olarak Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemiz ve milletimizin savunma ve güvenliği için üstlenmiş olduğu tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirme azim ve kararlılığındadır.

SURİYE’DE SON DURUM

Suriye hükümeti ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyor, hâlihazırda sahadaki gelişmeleri yakından takip ederek ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.

Entegrasyonun Suriye’nin üniter yapısını, tek devlet, tek ordu ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesinden başka bir ihtimalin söz konusu olmadığını hatırlatıyoruz.

SOMALİ’DEKİ SON GELİŞMELER

Uluslararası istikrara sunduğumuz katkılar kapsamında dost ülke Somali’de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir.

Sondaj faaliyetleri ve Somali’de inşa edilen “Uzay Limanı ve Test Atış Alanı”nın emniyetini sağlamaya, Somali Millî Ordusu tarafından icra edilen terörle mücadele operasyonlarına azami destek vermeye devam etmekteyiz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Somali’deki varlığı ve sağladığı destekle etkin caydırıcılığını sürdürecektir.

AIRBUS HEYETİNİN ZİYARETİ

Bakanlığımız ve AIRBUS arasında, havacılık kabiliyetlerimizin artırılmasına yönelik mevcut ortaklığımızın güçlendirilmesi ve potansiyel iş birliği sahaları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

YUNANİSTAN İLE CHEVRON ŞİRKETİ ARASINDAKİ ANLAŞMA HK.

Yunanistan’ın, Girit’in güneyindeki hidrokarbon sahalarında tek taraflı olarak uluslararası şirketler ile yürüttüğü faaliyetler doğrudan ülkemizin deniz yetki alanlarını etkilememekle birlikte uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil etmektedir.

Libya ile ülkemiz arasındaki 2019 tarihli Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırasına ve Libya’nın 27 Mayıs 2025 tarihinde Birleşmiş Milletler’e bildirdiği deniz yetki alanları hilafına yürütülmeye çalışılan bu hukuksuz faaliyetin karşısındayız.

Yunanistan’ın bu tek taraflı ve hukuksuz faaliyetlerine karşı Libya makamlarının girişimlerde bulunması için gerekli desteği sağlamaya devam ediyoruz.

