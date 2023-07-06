Sakarya’da 329 gözaltı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Haziran ayı içerisindeki faaliyet raporunu açıkladı. Bu çerçevede bir ay içinde 7 bin 28 devriye faaliyeti düzenlendi. Gerçekleşen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 253 kişi yakalanırken 19 tabanca, 9 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 4 kesici ve delici alet ile 166 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. Ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ise 2 kilo 836 gram kubar esrar, 8 uyuşturucu hap, 55 gram metamfetamin, 473 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 763 gram kenevir ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirilirken haklarında işlem yapılan 74 kişiden 5’i tutuklandı.

Terörle mücadelede ise FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1, PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı, çıkarıldıkları adli makamlarca ise serbest bırakıldı. Siber suçlarla mücadelede de sosyal medya üzerinden yapılan suç içerikli paylaşımlara yönelik 17 şahıs tespit edilirken 45 yasadışı bahis, 6 Fishing (Oltalama), 7 müstehcen içerikli internet sitesi engellendi. Ayrıca Jandarma Trafik Timleri tarafından şehir genelinde 4 bin 94 trafik uygulaması gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin sorumluluk alanlarında Haziran ayı içinde 75 bin 71 araç kontrol edilirken 430 araç trafikten men edildi, 2 bin 652 adet cezai işlemlerde toplam 3 milyon 785 bin 92 TL ceza kesildi.

Kaynak: İHA