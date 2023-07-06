Sakarya’da 329 gözaltı
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen devriye ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 329 kişi yakalandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Haziran ayı içerisindeki faaliyet raporunu açıkladı. Bu çerçevede bir ay içinde 7 bin 28 devriye faaliyeti düzenlendi. Gerçekleşen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 253 kişi yakalanırken 19 tabanca, 9 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 4 kesici ve delici alet ile 166 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. Ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ise 2 kilo 836 gram kubar esrar, 8 uyuşturucu hap, 55 gram metamfetamin, 473 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 763 gram kenevir ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirilirken haklarında işlem yapılan 74 kişiden 5’i tutuklandı.
Terörle mücadelede ise FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1, PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı, çıkarıldıkları adli makamlarca ise serbest bırakıldı. Siber suçlarla mücadelede de sosyal medya üzerinden yapılan suç içerikli paylaşımlara yönelik 17 şahıs tespit edilirken 45 yasadışı bahis, 6 Fishing (Oltalama), 7 müstehcen içerikli internet sitesi engellendi. Ayrıca Jandarma Trafik Timleri tarafından şehir genelinde 4 bin 94 trafik uygulaması gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin sorumluluk alanlarında Haziran ayı içinde 75 bin 71 araç kontrol edilirken 430 araç trafikten men edildi, 2 bin 652 adet cezai işlemlerde toplam 3 milyon 785 bin 92 TL ceza kesildi.
Kaynak: İHA