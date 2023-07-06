15 yaşında zorla evlendirilmişti: Kuzeni tutuklandı

Niğde'de zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından korumaya alınan 15 yaşındaki A.Ö'nün, evlendirildiği kuzeni tutuklandı.

Paylaşım üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.Ö'nün evlendirildiği teyzesinin oğlu A.Ö (21), teyzesi Ş.Ö, eniştesi S.Ö, çocuğun annesi D.Ö. ve babası B.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Ş.Ö, S.Ö, D.Ö. ve B.Ö, savcılıkta ifadeleri alınıp serbest bırakıldı, A.Ö. ise hakimlikçe tutuklandı.

Zorla evlendirilen A.Ö'nün sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmiş, 15 yaşındaki çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelince korumaya alınmış, aile bireyleri hakkında hukuki süreç başlatılmıştı.

Kaynak: AA