Dünya nüfusunun detayları belli oldu: En yaşlı, en genç, en uzun ömürlü... İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) verilerinin esas alındığı nüfus istatistiklerini yayımladı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edildi. Bu gün nedeniyle Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularına dikkat çekilerek nüfus ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

TÜRKİYE, NÜFUS BÜYÜKLÜĞÜNDE 194 ÜLKE ARASINDA 18. SIRADA

Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye, 85 milyon 279 bin 553 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada. Türkiye'nin nüfusu dünya toplam nüfusunun %1,1'ini oluşturuyor.

TÜRKİYE, DÜNYA ÇOCUK NÜFUS ORTALAMASININ ALTINDA

Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2022 yılında %30 olarak tespit edilirken Türkiye'deki çocuk nüfus oranının %26,5 ile dünyanın ortalamasında kaldığı görüldü.

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre 2022 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülke, %55,8 ile Orta Afrika Cumhuriyeti. Bu ülkeyi %55,6 ile Nijer, %54,3 ile Çad izliyor. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise şöyle oldu:

Kore Cumhuriyeti 14,2

Japonya ve Singapur %14,3

İtalya ve Monako %15,3

Dünya nüfusunun 1999 yılında 6 milyara, 2011 yılında 7 milyara ve 2022 yılında 8 milyara ulaştığı tahmin edilirken; Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2022 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 425 milyon 887 bin 337 kişi ile Çin oldu. Çin'i ise 1 milyar 417 milyon 173 bin 173 kişi ile Hindistan, 338 milyon 289 bin 857 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun %39,9'unu oluşturdu.

TÜRKİYE'DE ÇOCUK NÜFUS ORANI AB ÜYE ÜLKELERİNDEN YÜKSEK

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkede 2022 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkeler sırasıyla %23,6 ile İrlanda, %21,1 ile İsveç ve %20,9 ile Fransa oldu. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise %15,3 ile İtalya, %15,6 ile Malta ve %16,2 ile Portekiz.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının %26,5 ile AB üye ülkelerinin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görülüyor..

TÜRKİYE'DE GENÇ NÜFUS ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA, AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN YÜKSEK

15-24 yaş grubu genç nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkenin %23,6 olması ise dikkat çekti. Suriye'yi %22,3 ile Doğu Timor ve %22,1 ile Orta Afrika Cumhuriyeti izliyor. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülke ise %7,2 ile Katar. Bu ülkeyi %7,8 ile Ukrayna, %8,4 ile Monako izledi.

Genç nüfus oranı dünya ortalaması, 2022 yılında %15,5 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranın %15,2 ile dünya genç nüfus ortalamasının hemen altında kaldı.

Diğer yandan yine 2022 verilerine göre AB üyesi ülkelerde en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %13,0 ile İrlanda, %12,1 ile Danimarka ve Hollanda, %11,8 ile Fransa olduğu görüldü.

En düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkeler ise sırasıyla %9,2 ile Bulgaristan, %9,4 ile Çekya, %9,5 ile Malta, Slovenya ve Litvanya.

Türkiye'nin genç nüfus oranının %15,2 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

YAŞLI NÜFUS ORANINDA ZİRVEDE MONAKO VAR

BM verilerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 65 ve daha yukarı yaştaki yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 35,9 ile Monako; bu ülkeyi yüzde 29,9 ile Japonya, yüzde 24,1 ile İtalya izledi.

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 1,5 ile Katar. Katar'o 1,7 ile Uganda ve Zambiya, yüzde 1,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri izliyor.

TÜRKİYE'NİN YAŞLI NÜFUS ORTALAMASI DÜNYANIN ÜZERİNDE, AVRUPA'DAN DÜŞÜK

Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması, 2022 yılında yüzde 9,9 oldu. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 9,8 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde olduğu görüldü. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden düşük olduğu görüldü

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 24,1 ile İtalya, yüzde 23,3 ile Finlandiya ve yüzde 22,9 ile Portekiz olduğu görüldü. En düşük yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 14,8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 15,0 ile Lüksemburg, yüzde 15,1 ile İrlanda olduğu görüldü.

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 9,9 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu görüldü.

DOĞURGANLIK HIZINDA NİJER ZİRVEDE, TÜRKİYE DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA

Ülkelerin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke, 6,75 çocuk ile Nijer. Bu ülkeyi 6,22 çocuk ile Çad ve 6,20 çocuk ile Somali izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 0,87 çocuk ile Kore Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi 1,04 çocuk ile Singapur ve 1,14 çocuk ile Andorra ve San Marino izledi.

Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması, 2022 yılında 2,31 çocuk oldu. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1,62 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü.

AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke, 1,79 çocuk ile Fransa oldu. Bu ülkeyi 1,76 çocuk ile İrlanda ve 1,74 çocuk ile Romanya izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 1,20 çocuk ile Malta oldu. Bu ülkeyi 1,29 çocuk ile İspanya ve İtalya, 1,31 çocuk ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi izledi. Toplam doğurganlık hızı 2022 yılında 1,62 olan Türkiye, AB üyesi ülkeler arasında 10. sırada yer aldı.

TÜRKİYE'DE ERKEKLER İÇİN DOĞUŞTA BEKLENEN ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

2022 yılı için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya genelinde 71,7 yıl, erkekler için 69,1 yıl ve kadınlar için 74,4 yıl olduğu görüldü.

Ülkelerin 2022 yılı için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 85,1 yıl ile Monako oldu. Bu ülkeyi 83,0 yıl ile Lihtenştayn ve 82,5 yıl ile İsviçre izledi. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 50,3 yıl ile Lesotho oldu. Bu ülkeyi 51,3 yıl ile Çad ve 52,3 yıl ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi.

Türkiye'nin erkekler için 75,0 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

AVRUPA'DA ERKEKLERİN EN UZUN YAŞAMASININ BEKLENDİĞİ ÜLKE İTALYA

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin erkekler için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, erkekler için 2022 yılı doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 82,0 yıl ile İtalya oldu. Bu ülkeyi 81,9 yıl ile İsveç ve 81,6 yıl ile Malta izledi. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 68,3 yıl ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi 69,5 yıl ile Litvanya ve 70,7 yıl ile Romanya izledi.

Türkiye'nin erkekler için 75,0 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin AB üye ülkeleri ortalamasından düşük olduğu görüldü.

TÜRKİYE'DE KADINLAR İÇİN DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ DÜNYA ORTALAMASINDAN YÜKSEK

Ülkelerin 2022 yılı için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 88,9 yıl ile Monako oldu. Bu ülkeyi 87,8 yıl ile Japonya ve 87,1 yıl ile Kore Cumhuriyeti izledi. Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 54,0 yıl ile Nijerya oldu. Bu ülkeyi 54,8 yıl ile Çad ve 55,9 yıl ile Lesotho izledi.

Türkiye'nin kadınlar için 80,5 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

AVRUPA'DA KADINLAR İÇİN BEKLENEN YAŞAM SÜRESİNDE ZİRVE İSPANYA

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, kadınlar için 2022 yılı doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 86,5 yıl ile İspanya oldu. Bu ülkeyi 86,0 yıl ile İtalya ve Fransa, 85,7 yıl ile Malta izledi. Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 75,1 yıl ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi 77,6 yıl ile Romanya ve 78,3 yıl ile Macaristan izledi.

Türkiye'nin kadınlar için 80,5 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin AB üye ülkeleri ortalamasından düşük olduğu görüldü.

Grafikler kaynak: Kaynak: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri, 2022 / TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2022 Yıl ortası nüfuslar