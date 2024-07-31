Sahte Ödül Satan Şirkete Bakanlıktan İhale!

Kısa bir süre önceye kadar Saadet Partisi’nde Tanıtım, Medya ve İletişim Başkanı olarak görev yapan Yusuf Sunar’ın sahibi olduğu Adamor Araştırma Şirketi 2020 yılında bir skandala imza atmıştı.

Birçok belediye başkanı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) ödül almadığı halde UNESCO'dan ödül aldığını açıklamıştı. Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre 16 Ocak 2020 tarihinde Paris'te UNESCO'ya ait olduğu bildirilen bir binada düzenlenen törenden sonra bazı belediye başkanları “UNESCO’dan ödül aldıklarını” açıklasa da belediyeleri bu ödüllere merkezi Ankara'nın Balgat semtinde bulunan “Kent Araştırmaları Enstitüsü”nün "layık gördüğü" açığa çıktı. Ödül töreninin ardından AKP'ye yakınlığıyla bilinen çok sayıda gazete ve haber sitesi ile bazı televizyonlarda "UNESCO'dan ödül" başlıklarıyla haberler yapıldı.

"UNESCO ödülü" denilen ödüllerin Paris'te dağıtıldığı törenin organizasyonunu da Kent Araştırmaları Enstitüsü ile aynı adreste yer alan “Adamor Araştırma ve Danışmanlık Şirketi" yaptı. Ödül töreni için Paris'e giden başkanların çeşitli tutarlarda şirkete para ödediği ortaya çıktı. Ödül alan belediyeler arasında yer alan Osmangazi Belediyesi'nin şirkete 106 bin liralık ödeme yaptığı öğrenildi.