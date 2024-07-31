Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'da kuyu pompasını tamir ederken elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde kuyu pompası tamiri yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Eren Dağ, hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Akören Mahallesi'nde pompa vinciyle çalışan Dağ, vincin elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.​​​​​​​

Kaynak: AA

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