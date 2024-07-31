Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna yakın noktada park halinde bulunan 01 AFB 087 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA