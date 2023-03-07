Şahan Gökbakar'dan '20 yılda ev sahibi olma' vaadine tepki: Bir de taksit mi ödeyecekler?
Şahan Gökbakar, depremzedelerin yeni evlerini 20 yıl vadeyle alacak olmalarına tepki gösterdi. Gökbakar, "Bu konu bence en önemli konu..." dedi.
Şahan Gökbakar, depremzedelere yapılacak olan ev ödeneklerine tepki gösterdi. Gökbakar, "Bu insanların her şeyleri gitti bir de taksit mi ödeyecekler?" dedi.
Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Depremzedeler yeni evlerine 20 yıl vadeli şekilde para ödeyerek kavuşacak. Bu konu bence en önemli konu... Bu insanların her şeyleri gitti bir de taksit mi ödeyecekler??"
Depremzedeler yeni evlerine 20 yıl vadeli şekilde para ödeyerek kavuşacak. Bu konu bence en önemli konu... Bu insanların herşeyleri gitti bir de taksit mi ödeyecekler?? pic.twitter.com/L4dVIdiVV6— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) March 6, 2023