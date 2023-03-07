Kayseri'de peş peşe üç deprem!

AFAD verilerine göre, Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 14.47'de 4.7, saat 14.53'te 4.3 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.

4.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 12.8 kilometre olarak açıklanırken, 4.3 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.95 kilometre olarak duyuruldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ 4.9 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise, saat 14.47'de gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4,9 olarak açıklarken, saat 14.53'te gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

4,9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 5.0 kilometre olarak açıklandı.

BİR DEPREM DAHA

Öte yandan AFAD verilerine göre, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 14.48'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer tarafından yapılan açıklamada, "Kayseri ilimiz İncesu ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz olası olumsuz bir duruma karşın hazır durumdadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem