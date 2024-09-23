Sağlıkta Şiddet Bitmiyor! Mersin'de Doktor ve Hemşire Darbedildi

Mersin'de bir kişi, iddialara göre hamile eşinin muayenesi için gittikleri sağlık merkezinde doktor ve hemşireyi darbetti. Sağlık çalışanları olayın meydana geldiği sağlık merkezinin önünde protesto amaçlı toplandı.

Sağlıkta Şiddet Bitmiyor! Mersin'de Doktor ve Hemşire Darbedildi

Mersin'de Yalınayak ASM'ye (Aile Sağlığı Merkezi) giden Süleyman K, sağlık personelinin uyarısına rağmen eşinin muayene edildiği gebe izleme odasına girdi. İddiaya göre odadan çıkmamakta direnen şahıs, tartıştığı hemşirenin boğazını sıktı, araya girmeye çalışan aile hekimini de darbetti.

'Beyaz kod' verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, hasta yakınını gözaltına aldı. Darp raporu alan doktor ve hemşire, Süleyman K'den şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN PROTESTO

Yalınayak ASM önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, olayı protesto etti. Grup adına konuşan uzman doktor Çağlar Özen, güvenli ortamlarda çalışmak istediklerini belirterek, "Yaşadığımız üzüntü ve travma çok büyük. Hepimize geçmiş olsun. Bizler toplum sağlığı ve kendimiz için dayanışma içinde mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA

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