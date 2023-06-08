Sağlık sistemi alarm veriyor: 6 bin MS hastası ilaçsız kaldı

Multipl Skleroz (MS) bir sinir sistemi hastalığı. Türkiye’de yaklaşık 50 bin MS hastası var. Hastalığın tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandı. 2018’den beri kullanılan Ocrevus ilacı MS hastalarının tedavisinde çok etkili ve önemli. Türkiye’de 6 bin MS hastası Ocrevus kullanıyor. Yani 6 ayda bir serumla iki doz verilen ilaç 6 bin insan için hayati önemde. Bir hasta için devlete ilacın maliyeti ise yaklaşık 55 bin TL.

ECZANELER İLACI VEREMİYOR

Ancak Ocrevus isimli ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödemesi durduruldu. Muadili olmayan ilaca 31 Mayıs 2023 gününden beri MS hastaları ulaşamıyor, eczaneler ödeme listesinde görünmediği için ilacı veremiyor. Aslında ilacın SGK tarafından geri ödemeye alınması ya da çıkarılması için bakanlığın imzası ya da Sağlık Uygulama Tebliği gerekli. Ancak bunlar olmadan Ocrevus, SGK reçete onay ve provizyon sistemi MEDULA’da pasife alındı. Bir iddiaya göre; SGK ile ilaç firması arasında anlaşmazlık var. Ancak bu durum binlerce insanın sağlığında geri dönülmez çok büyük sorunlara neden olabilir.

MS DERNEĞİ ÇAĞRI YAPTI

Türkiye’de bu ilacı kullanan 6 bin MS hastası ve aileleri endişe içinde. İlacı alamayan hastalar atak geçirebilir ve bu geri dönülemez hasarlara neden olabilir. Türkiye MS Derneği, ciddi mağduriyetlerin yaşanabileceğini belirterek sorunun bir an önce çözülmesi çağrısı yaptı. Türkiye MS Derneği, hastalığın ilerlemesine karşı yüzde 85 oranında etkili olan ilacın kritik önemde olduğunu belirtti. Hastalar ve yakınları ise CİMER’e başvurarak ilacın yeniden verilmesini istiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem