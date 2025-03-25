Sağlık Çalışanının Sır Ölümü: Hastane Odasında Cansız Bedeni Bulundu

Edirne'de devlet hastanesinde çalışan 27 yaşındaki anestezi teknikeri Yusuf Ber Kaymak, dinlenmek için gittiği odasında mesai arkadaşları tarafından ölü bulundu. Kaymak'ın sağlık personeli olan eşiyle birlikte geçici olarak İpsala’dan Keşan’a görevlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sağlık Çalışanının Sır Ölümü: Hastane Odasında Cansız Bedeni Bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görev yapan 27 yaşındaki anestezi teknikeri Yusuf Ber Kaymak, nöbet sırasında dinlenmek için gittiği odada ölü bulundu.

Nöbet sırasında vaka olmadığı için servisteki dinlenme odasına geçen Kaymak, saat 06.00 sıralarında alarmı uzun süre çalmasına rağmen uyanmayınca mesai arkadaşlarının dikkatini çekti. Yanına giden hastane çalışanları, Kaymak’ın hareketsiz olduğunu fark edip nöbetçi doktoru çağırdı. Yapılan kontrolde genç sağlık çalışanının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, Kaymak’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaymak’ın sağlık personeli olan eşiyle birlikte geçici olarak İpsala’dan Keşan’a görevlendirildiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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