Eskişehir'de Kayıp Alzheimer Hastası Yaşlı Kadından Kahreden Haber

Eskişehir'de dün geceden beri kayıp olan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş’un cansız bedeni Porsuk Çayı’nda bulundu.

Son Güncelleme:
Eskişehir'de Kayıp Alzheimer Hastası Yaşlı Kadından Kahreden Haber

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş, gece evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin yaptığı aramalarda kendisine ulaşılamayınca polis ekiplerine kayıp başvurusu yapıldı.

Polis ekiplerinin arama çalışmaları sürerken, İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinde Porsuk Çayı’nda bir kadın cesedi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Sudan çıkarılan ve akıntıyla sürüklenerek Adalar mevkisine kadar geldiği tespit edilen cesedin Fatma Nezihe Akkuş’a ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akkuş’un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık, şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Etiketler
kayıp Hasta ölüm Eskişehir
Son Güncelleme:
Şüpheli Ölüm: Cansız Bedenini Annesi Buldu Şüpheli Ölüm: Cansız Bedenini Annesi Buldu
KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
30 Katlı Rezidansta Yangın Paniği 30 Katlı Rezidansta Yangın Paniği
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Boykot Listesine Giren Markalara Seslendi: 'Noldu ya foton gitti?' CHP'den 'Boykot' Paylaşımları
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Tasarruf Edecek, Arızalardan Kaçmış Olacaksınız Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Büyük Tasarruf Edeceksiniz
Avrupalıların Lıkır Lıkır İçtiği En Şifalı Su Meğer Türkiye’deymiş! Faydaları Say Say Bitmiyor: O Şehrimizden Fışkırıyor Avrupalıların Lıkır Lıkır İçtiği En Şifalı Su Meğer Türkiye’deymiş! O Şehrimizde Fışkırıyor
Kanal D İddialı Dizinin Fişini Çekti: Apar Topar Final Kararı Verildi İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor