Eskişehir'de Kayıp Alzheimer Hastası Yaşlı Kadından Kahreden Haber

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş, gece evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin yaptığı aramalarda kendisine ulaşılamayınca polis ekiplerine kayıp başvurusu yapıldı.

Polis ekiplerinin arama çalışmaları sürerken, İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinde Porsuk Çayı’nda bir kadın cesedi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Sudan çıkarılan ve akıntıyla sürüklenerek Adalar mevkisine kadar geldiği tespit edilen cesedin Fatma Nezihe Akkuş’a ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akkuş’un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık, şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA