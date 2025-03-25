İBB'den Metro ve İhale İddialarına Yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro projeleri ve ihale süreçleriyle ilgili çıkan iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, projelerin planlandığı şekilde ilerlediği ve ihale sürecinde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği bildirildi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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İBB'den Metro ve İhale İddialarına Yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro araçlarının alınmadığı ve iştiraklerden Ağaç ve Peyzaj AŞ’nin ihale süreçlerine ilişkin ortaya atılan iddialara yanıt verdi. ‘Yalanlar ve Gerçekler 13’ notunun düşüldüğü açıklamada, metro projelerinin planlandığı gibi sürdüğü ve ihalelerin yasal çerçevede gerçekleştirildiği vurgulandı.

METRO PROJELERİ DEVAM EDİYOR

İBB’nin açıklamasına göre, İstanbul’da devam eden metro projeleri için ayrılan krediler amacına uygun şekilde kullanılmaya devam ediyor.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

M7 Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı: Mahmutbey-Küçükçekmece (7 km) arasındaki 1. etapta fiziki ilerleme %50,5’e ulaştı. 2027 sonunda hizmete açılması planlanıyor.

M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu: 2023’te alınan krediyle alınacak araçların üretimi Sakarya’daki fabrikada başladı. İlk 10 setin 2025’te teslim edilmesi planlanıyor.

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı: Temmuz 2023’te 5,1 milyar TL’lik sözleşme imzalandı. İlk 4 set Ocak 2026’da teslim edilecek; tüm araçlar Ocak 2027’ye kadar tamamlanacak.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı: Mayıs 2023’te imzalanan sözleşme sonrası 04.12.2024'te şase üretimi başladı. Araçlar %100 yerli mühendislik ürünü olacak.

İHALE SÜREÇLERİ ŞEFFAF

İBB, iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ ile ilgili öne sürülen “ihalelerin faaliyette olmayan firmalara verildiği” iddiasına da yanıt verdi. Açıklamada, ihale süreçlerinin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğü ve firmaların adres bilgilerinin sözleşme sürecinde Ticaret Sicil Gazetesi üzerinden kontrol edildiği aktarıldı.

Ayrıca, iddialarda adı geçen firmalarla Ağaç ve Peyzaj AŞ arasında şu anda herhangi bir ticari ilişkinin bulunmadığı ifade edildi. Yapılan iç denetimlerde usulsüzlük tespit edilmediği ve sürecin tamamen şeffaf bir şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

'DEZENFORMASYONLARLA MÜCADELE SÜRECEK'

İBB, kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara karşı hukuki mücadeleyi sürdüreceğini belirterek, daha önce de benzer maksatlı yayınlara karşı suç duyurusunda bulunduğunu hatırlattı.

Kaynak: Haber Merkezi

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