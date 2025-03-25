30 Katlı Rezidansta Yangın Paniği

Sarıyer Hacıosman’da saat 12.00 sıralarında bir rezidansın 10’uncu katında yangın çıktı. 30 katlı bir binada çıkan yangın büyük panik yaratırken, ilk müdahaleyi işçiler yaptı.

Geçtiğimiz Kasım ayında da yangın çıkan rezidansa çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa süre içinde kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA