30 Katlı Rezidansta Yangın Paniği

İstanbul Sarıyer’de bir rezidansta işçilerin kaynak işlemi sırasında çıkan yangın panik yarattı. Çevreye yayılmadan kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları başladı.

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Sarıyer Hacıosman’da saat 12.00 sıralarında bir rezidansın 10’uncu katında yangın çıktı. 30 katlı bir binada çıkan yangın büyük panik yaratırken, ilk müdahaleyi işçiler yaptı.

Geçtiğimiz Kasım ayında da yangın çıkan rezidansa çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa süre içinde kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı.

30 Katlı Rezidansta Yangın Paniği - Resim : 1

Kaynak: İHA

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