Sağlık Bakanı Koca'dan, ambulansın önünü kesen kişilerle ilgili açıklama

İstanbul Kadıköy'da hasta taşıyan ambulansın önü, motosiklet üzerindeki iki kişi tarafından kesilerek içinde hasta olup olmadığı kontrol edilmişti. Tepki toplayan görüntülerin ardından Sağlık Bakanı Koca'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

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Sağlık Bakanı Koca'dan, ambulansın önünü kesen kişilerle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Kadıköy'de hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesi anına ilişkin video paylaştı.

"YASA PEŞLERİNDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akılalmaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde" ifadelerini kullandı.

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