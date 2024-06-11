CHP'li Emir'den madeni 5 TL tepkisi: Bu ülke babanızın malı mı?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan madeni 5 lirada 'Türkiye Yüzyılı' logosunun yer almasına tepki gösterdi.

"BU ÜLKE BABANIZIN MALI MI?

Emir, "Siz hangi hakla Türkiye Cumhuriyeti'nin parasına, 'Türkiye Yüzyılı' amblemi basıyorsunuz. Bu ülke sizin babanızın malı mı? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, AK Parti'nin yan kuruluşu mu? Türkiye'nin parası, sizin AK Parti reklamı yapacağınız bir alan mı? Çok hevesliyseniz, matbaaya parasını verip, kendi paranızı bastırırsınız. İstediğiniz kadar da satarsınız ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na talimat verip, kendi sloganınızı para üzerine basmak hadsizliktir ve bir iktidarın asla aklından geçirmemesi gereken bir şeydir" diye konuştu.

Emir, iktidarın tarımı unuttuğunu, çiftçiyi kaderine terk ettiğini ve üretimi önemsemediğinin belirterek, şunları söyledi:

"Ekmeklik buğday fiyatları açıklandı; 9,25 lira. Desteklerle beraber 11 liraya geliyor. Geçen yıl açıkladıkları 8,25 lira. 8,25 liradan 11 liraya geldi. Yüzde 12 arttı. Peki, bu arada enflasyon ne kadardı; yüzde 75. Mazot ne kadar arttı diye baktık; 21,5 liradan 39,28'e gelmiş, iki katına çıkmış. Gübre fiyatlarını hiç söylemiyorum. Bu namertliktir, vicdansızlıktır, çiftçiyi kaderine terk etmektir. Buradan iktidara sesleniyoruz; bir an önce kendilerine gelsinler, en azından maliyetleri karşılayacak bir fiyat açıklasınlar.

"BUĞDAY ÜRETİCİSİNİN, ÇİFTÇİNİN SUÇU NE?"

Ziraat Mühendisliği Odası, 1 kilo buğday fiyatının maliyetinin 10,89 liraya geldiğini söylüyor. Maliyetinin bile altında bir rakamla çiftçiyi böylesine zor bir duruma sokmak ancak AK P'nin yapabileceği vicdansız bir uygulamadır. Akıllarını başlarına alsınlar, çiftçinin sesine kulak versinler ve hiç olmazsa maliyeti karşılayan bir artış yapsınlar. Geçen yıldan bu yana vatandaşımızın temel gıda maddesi olan ekmek 6,5 liradan 10 liraya çıktı. Madem siz ekmeği 10 liraya çıkardınız da o zaman buğdayı niye 8, 25'ten 11 liraya çıkarıyorsunuz. Buğday üreticisinin, çiftçinin suçu ne?

Cuma günü Tekirdağ'da buğday mitingimizi gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimiz, köylülerimiz, tarlaya terini akıtan emekçilerimiz, bu tahıl fiyatlarını protesto etmek üzere alanlarda olacak. Saat 15.00'te Tekirdağ meydanında genel başkanımız öncülüğünde çiftçilerimizin sesine ses katacağız" dedi.