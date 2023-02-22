Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hatay için kritik uyarı: Musluk suyunu asla içme suyu olarak kullanmayın

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için çabalarken geçtiğimiz gün Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. 10 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bin 310'a yükselirken Hatay'daki depremden de acı haberler gelmeye devam ediyor.

Hatay'da meydana gelen depremin ardından 6 kişi hayatını kaybetti, 562 kişi ise yaralandı. Kentte 6 Şubat'ta meydana gelen depremle birlikte çöken su şebekesi de yeni bir sorunu beraberinde getirdi. Hatay'da su şebekesinin fay hatları üzerinden geçen ana borular kırılmıştı.

Kentte su sorunu sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durumu şu sözlerle açıkladı:

İLK GÜNKÜ DEPREMLERİN ŞİDDETİNDEKİ DEPREMLERMİŞ GİBİ ETKİLENDİK

"Depremi yol açtığı sonuçları apaçık bildiğimiz, acılarımızın taze olduğu bir zamanda yaşadık. Hatay ve ilçelerinde yaşanan yeni depremler olaydan ilk günkü depremlerin şiddetindeki depremlermiş gibi etkilendik. O an nerede olduğunu bilmediğimiz yakınlarımız ve tanıdıklarımız var. Hatay'a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Başımız sağ olsun."

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 562 KİŞİ YARALANDI"

"Hatay'da depremin ilk günündün itibaren neredeyse yapıların hepsi boştu. Hatay'da 4'ü olay yerinde 2'si hastanede hayatını kaybetti. 562 kişi ise yaralandı.

Unutulmamalı ki iyi niyetlerine rağmen Haber kaynakları her zaman sağlıklı olmayabiliyor, haberin dayanağı sağ duyu testinden geçmemiş bir kaygı olabiliyor. Hatay'da yaşanan depremler nedeniyle gündeme getirilen sağlık kurumlarımız hakkındaki bilgileri dile getirmek istiyorum. Reyhanlı, İskenderun B Bloğu, Kırıkhan Devlet Hastaneleri yapılan taramada hafif hasarlı ve kullanılabilir durumdadır. Buna rağmen tahliye edilmiştir. Tedavisi süren bazı yoğun bakım hastalarımız Ankara, Adana ve Dörtyol hastanelerine tahliye edilmiştir."

BALCALI'DAKİ HASTALAR DİĞER HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Bu hastanelerimiz yakında tam kapasite ile hizmet verecektir. Oluşan hassasiyetleri yine de anlıyorum. Fakat yine de unutulmamalıdır ki yayılan haberler özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızı da endişeye sevk ediyor. Çok dikkatli olmamız gerekmez mi? Zaman demek can demekti. Bahsi geçen konuda ayrı bir başlık açıyorum. Adana Çukurova Üniversite Balcalı Üniversitesi'nde orta düzeyli hasar tespit edilmiştir. Vakit kaybetmeden hastaları diğer hastanelere gönderdik.

212 BİN 45 MUAYENE YAPTIK

"Hataylı kardeşlerim tüm ilçeleriyle bu şehirde hiçbir sağlık hizmetini sizlere eksiksiz yaşatmamak için, uzmanıyla ilacıyla doktoruyla sahadayız. 212 bin 45 muayene yaptık. Sağlık hizmetimiz ihtiyaçlara cevap verecek şekilde devam ediyordur. Sahra hastanemizde tomografi cihazı dahil her şey var. Bu ülkenin işinde en iyi doktorları, hastanın dilinden en iyi hemşireleri burada.

MUSLUK SUYU ASLA İÇME SUYU OLARAK KULLANILMAMALI

Çok insani olan sorumluluğu, halkımızın güvenini örseleyen kişiden de bekliyoruz. Bugün halkı üzen yarın buna üzülür. Zaman sağlık sistemini sarsma zamanı değil. Biçme ve temizlik için kullanılan suları hastalığa yol açıp açmaması bakımından gözetiyoruz. Bir süre daha bu suları kullanmamanızı istiyoruz. Musluk suyunu ne zaman içebileceğimizi Hatay Valiliği duyuracak. O zamana kadar musluk suyu şebeke suyu temizlik için kullanılabilecek. Bu uyarıyı bir an bile unutmamalıyız. Musluk suyunu asla içme suyu olarak kullanmıyoruz."