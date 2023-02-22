Depremde iki özel öğrenci yurdu yıkıldı: Süleymancıların çıktı

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6'lık iki deprem, Antep'in İslahiye ilçesini vurdu. Yaklaşık 70 bin nüfuslu ilçede, çok sayıda binayla birlikte iki özel öğrenci yurdu yıkıldı.

Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği'ne bağlı Fatih Ortaoğretim Kız Öğrenci Yurdu ve Şehitlik Erkek Talebe Yurdu, 7.7 ve 7.6'lık iki depremde yerle bir oldu. İlçede Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yurtlarda ise bir yıkım yaşanmadı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM YETKİLİSİ: YURTLAR SÜLEYMANCILARIN

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisinin "Süleymancılara ait" dediği iki özel yurtta, çevre sakinlerinin iddiasına göre 5 öğrenci enkaz altında kaldı ve hayatını kaybetti. Resmi makamlar ise Süleymancılara bağlı yurtlarda hayatını kaybeden öğrenci bilgisine sahip olmadıklarını belirtiyor.

KAR TATİLİ ÖĞRENCİLERİN ŞANSI OLDU

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisi ayrıca, depremin yaşandığı 6 Şubat'ta İslahiye'de kar tatili olduğu için okulların bir gün gecikmeli açılacağını belirtti. Yetkiliye göre, şans eseri de olsa yurtlar boştu. Yetkili ayrıca, yurtlarda civar köylerdeki yoksul ailelerin çocuklarının kaldığını ancak tam kapasiteyi bilmediğini kaydetti.

ALADAĞ'DA YANAN YURT DA AYNI SÜLEYMANCILARIN

Adana, Antep ve Hatay kentlerinin kırsal bölgelerinde öğrenci yurdu faaliyetleri yürüten Süleymancılara, Aladağ'daki kız öğrenci yurdunda çıkan yangınla da gündeme gelmişti.

29 Kasım 2016'da çocuk yaştaki 11 öğrenci ve 1 yurt görevlisinin hayatını kaybettiği yangından 24 öğrenci yaralı kurtulmuştu. Yurt yangınıyla ilgili açılan davada, 8 kişi yargılanmıştı.

ALADAĞ DAVASINDA TUTUKLU YOK

Yurdun bağlı bulunduğu Süleymancılara ait derneğinin başkanı İsmail Uğur’a bilinçli taksirle “birden fazla kişinin ölümüne sebep olma suçundan” 15 yıl, yurt müdürü Cuma Ali Genç’e 13 yıl 9 ay, dernek görevlileri Mahmut Deniz, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Keleş, Ramazan Dede’ye 11 yıl 3 ay, yangın tüpü söndürme firması yetkilisi Zeki Yılmaz’a ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti. Aladağ'daki yurt yangınıyla ilgili dava kapsamında tutuklu bulunmuyor.

DOLAPTA KALAN ETLERİ İSTEMİŞLERDİ

11'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği yangından iki gün sonra, yurt görevlisi Mahmut Deniz’in, avukatı aracılığıyla yurttaki buzdolabında bulunan etleri aldırmak için savcılığa başvurduğu ortaya çıkmıştı. Deniz’in savcılığa gönderdiği talep yazısında “Buzdolabında bulunan etlerin bozulma tehlikesi vardır. Buzdolabındaki etlerin derneğe teslim edilmesine karar verilmesini saygı ile dilerim” yollu ifadeleri yer almıştı. Başvurunun ardından savcılık, yurttaki dolapta kalan etlerin polis eşliğinde avukata teslim edilmesine karar vermişti.