105 kişinin hayatını kaybettiği sitede kolon kesildi iddiası: Fotoğrafları ortaya çıktı

Antakya’da 6 Şubat’taki deprem felaketinde 105 kişinin yaşamını yitirdiği Rende Sitesi’nde, kreş yapılmak amacıyla binanın kolonlarının kesildiğini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Siteyi inşa eden firmanın, kreş yapabilmek amacıyla binanın kolonlarını kesme işlemine ait olduğu iddia edilen söz konusu fotoğraflar, inşaatı yapan firma tarafından 2016’da savcılığa yapılan suç duyurusu dosyasında yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında başlatılan arama / kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında, Antakya’da çöken Farklı Yaşam Rende Sitesi’nde 105 kişinin yaşamını yitirmesi sonrasında sitenin bir bloğunda binayı taşıyan kolonların kesildiği gün yüzüne çıktı.

Siteyi inşa eden müteahhit firmasının, sitenin sahibi tarafından kreş yapılmak amacıyla söz konusu bloğun kolonlarının kesilmesini gerekçe göstererek, 2016’da savcılığa şikâyet dilekçesi verdiği ortaya çıktı.

TAKİPSİZLİK VERİLMİŞTİ

Müteahhit firması, savcılığa yaptığı suç duyurusunda kolonların kesilmesine ait fotoğrafları delil olarak sundu. T24'ten Tolga Şardan, savcılıkça yapılan adli soruşturmada, “takipsizlik” kararının verilmesine rağmen dosyada yer alan fotoğraflara ulaştı.

Dosyada yer alan fotoğraflarda, binanın dış görüntüsünün yanı sıra inşaatın tamamlanmasının ardından kreş yapımı için ayrıca yapılan iç yapı çalışmalar görüldü.

T24’e konuşan Avukat Coşkun Atılgan, inşaat firması ile sitenin toprak sahibi olan Rende ailesi arasında yaşanan adli sürecin bizzat içinde olduğunu söyledi. Avukat Atılgan, kreş için yapılan kolon kesme işleminin binanın firma tarafından toprak sahibine teslim edildikten sonra Rende ailesince gerçekleştirildiğini anlattı.

Atılgan, inşaat firması adına hazırlanan ve adliyeye sunulan suç duyurusunun içinde fotoğrafların bulunduğunu anlatırken, “Binanın dükkân bölümlerinden bazıları inşaat firmasına devredilecekti. Devir gerçekleşmediği gibi toprak sahibi aile, söz konusu dükkanları inşaat projesi dışında kreş yapmak için teslimat sonrasına inşa işlemi yaptı. Biz de firma olarak önce Milli Eğitim’e, sonra Hatay Valiliği’ne, ardından Antakya Belediyesi’ne başvurduk. Sonuç alamayınca adliyeye suç duyuru verdik” dedi.

Dosyada yer alan bir fotoğrafta görüldüğü üzere kreş yapılan bölüme ait merdiven ve kapı bölümünün asıl projede yer almadığını kaydeden Atılgan, “İnşaatta bulunan her bağımsız bölümü toplu biçimde değil, tek tek tutanakla inşaat firmasının avukatı olarak toprak sahibine bizzat teslim ettim. İnşaat projesinde dükkan olarak görülen bağımsız bölümden kreş ve ana okulu yapılması için, binaların tesliminden sonra toprak sahibi aile tarafından iç düzenleme yapıldı” dedi.

Atılgan, söz konusu fotoğrafların delil amacıyla dosyaya konulduğunu belirtirken, “Savcılık, hiçbir şey yapmasa bile şikâyetimiz üzerine bilirkişi görevlendirmesi yapmalı ve toprak sahibinin ifadesini alması gerekirdi. Yapılması gereken adli işlemeler yapılmadan, takipsizlik kararı verildi. Sonuç da böyle oldu” diye konuştu.