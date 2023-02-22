Türkiye bunu da gördü: Depremzedeler sahte konteyner ilanıyla dolandırıldı

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı afetin kayıplarını telafi etmek için çabalarken Denizli'den gelen dolandırıcılık haberi pes dedirtti. Denizli’de sahte konteyner ilanı veren kişiler 5 depremzedenin 90 bin TL’sini dolandırdı.

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Türkiye bunu da gördü: Depremzedeler sahte konteyner ilanıyla dolandırıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki 6 Şubatta meydana gelen depremler, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremlerde can kaybı 42 bin 310'a yükselirken bölgede meydana gelen yeni sarsıntılar depremzedelerin yaşamını daha da zorlaştırıyor. Türkiye afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber olurken deprem mağdurları dolandırıcılar tarafından hedef alındı. 

SAHTE KONTEYNER İLANI İLE 90 BİN LİRA DOLANDIRICILIK

Denizli’de sahte konteyner ilanı vererek 5 depremzedenin 90 bin TL’sini dolandıran 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de ekipler, sosyal medya ve internet üzerinden sahte satılık konteyner ilanı vererek depremzede ile deprem bölgesine yardım etmek isteyen vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İlk olarak Malatya ilinden bir depremzedenin sosyal medya üzerinden konteyner almak için 19 bin TL dolandırılması üzerine para gönderdiği D.E.’nin banka hesapları incelendi. Yapılan incelemede 1 Kahramanmaraş, 4’de Malatya ilinden olmak üzere toplamda 5 depremzedenin 90 bin 500 TL’sinin alındığı ortaya çıktı.

3 KİŞİYE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN TUTUKLAMA

Yapılan geniş çalışma neticesinde şüpheli D.E. ile birlikte suç ortağı 2 kişi daha yakalandı. İfadeleri ardından adli makamlara ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan sevk edilen 3 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan; geçtiğimiz günlerde yine Denizli’de sahte konteyner ilanları vererek depremzedeleri dolandıran 3 şüpheli daha tutuklanmıştı.

 
 

Kaynak: İHA

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