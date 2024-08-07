Sabıkalı Hırsız Akıllanmadı... Sevgilisine Hediye Etmek İçin Çanta Çalınca Tekrar Tutuklandı!

Bursa'da hırsızlık suçundan yakalandıktan sonra tahliye edilen hırsız rahat durmadı. Sevgilisine hediye etmek için çanta çalan sabıkalı hırsız, aynı gün yakalanarak tekrar cezaevine gönderildi.

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Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde; evde tek yaşayan R.A. sabah uyandığında çantasının, cüzdanının ve telefonunun yerinde olmadığını gördü. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık Büro dedektifleri şüphelinin, 4 ay önce yine aynı mahallede başka bir hırsızlığa karışarak cezaevine girip tahliye olan, 35 suç kaydı bulunan Ö.G. (31) olduğunu tespit etti.

SEVGİLİSİNE HEDİYE ETMEK İÇİN ÇALMIŞ

Ekipler Ö.G.'yi yakalamak için yaptığı çalışmalarda Akpınar Mahallesi'nde bulunan sevgilisinin yanına gittiğini tespit etti. Sevgilisinin evine operasyon düzenleyen polis, Ö.G.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ö.G.'nin çaldığı çantayı sevgilisine hediye ettiğini söylediği öğrenilirken, çaldığı 25 bin TL değerindeki diğer eşyalara polis tarafından el konularak sahibine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen azılı hırsız, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece bir kez daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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