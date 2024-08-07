Eski Ankara Yolunun Çehresi Değişiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, eskiden şehrin Ankara yönüne ulaşımını sağlayan Ankara Caddesi’nin Budaklar geçişindeki 3 kilometrelik güzergahı yeni bir yüze kavuşturuyor.

Son Güncelleme:
Eski Ankara Yolunun Çehresi Değişiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin her noktasında cadde yenileme işlemlerine devam ediyor. Özellikle her gün binlerce sürücünün kullandığı, şehrin en yoğun bölgelerinde mesaisine ağırlık veren Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri konforu ve güvenliği artırmak için sahada 24 saat çalışıyor.

Güvenli ve güçlü bir ulaşım altyapısının tesisi için hız kesmeyen ekipler son olarak, şehrin eski dönemlerde Ankara yönüne ulaşımını sağlayan Ankara Caddesi’nin Budaklar geçişinde hummalı bir çalışma başlattı. Kazı ve dolgu çalışmalarını tamamlayan YOLBAK, 3 bin metre uzunluğundaki güzergâhı 6 bin ton asfaltla yeni yüzüne kavuşturuyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Üç Yıl Boyunca Başkasının Kimliğiyle Yaşamış! Üç Yıl Boyunca Başkasının Kimliğiyle Yaşamış!
Ekiplerin Durdurup Aradığı Araçtan Uyuşturucu Çıktı Ekiplerin Durdurup Aradığı Araçtan Uyuşturucu Çıktı
4 Bin Öğrenciyi Kapsıyor: Aylık 600 TL Burs Verilecek 4 Bin Öğrenciyi Kapsıyor: Aylık 600 TL Burs Verilecek
Eylül Ayında Paraya Para Demeyecek 3 Burç! Cepleri Parayla Dolacak Eylül Ayında Paraya Para Demeyecek 3 Burç! Cepleri Parayla Dolacak
ÇOK OKUNANLAR
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Adana'da Şiddetli Deprem Adana'da Bir Saatte Peş Peşe Dört Deprem
Meteoroloji'den Çifte Alarm! İkisi Birden Geliyor Meteoroloji'den Çifte Alarm!
Ege Denizi'nde Korkutan Deprem Ege Denizi'nde Korkutan Deprem
Uzman İsimden Adana İçin Korkutan Açıklama: ‘Bir Sene Boyunca…’ Uzman İsimden Adana İçin Korkutan Açıklama
Derbide Oyundan Alınan Kerem Aktürkoğlu Ağzını Tutamadı: Okan Buruk'a Öyle Bir Laf Söyledi ki... Derbide Oyundan Alınan Kerem Aktürkoğlu Ağzını Tutamadı: Okan Buruk'a Öyle Bir Laf Söyledi ki...