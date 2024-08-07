Eski Ankara Yolunun Çehresi Değişiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin her noktasında cadde yenileme işlemlerine devam ediyor. Özellikle her gün binlerce sürücünün kullandığı, şehrin en yoğun bölgelerinde mesaisine ağırlık veren Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri konforu ve güvenliği artırmak için sahada 24 saat çalışıyor.

Güvenli ve güçlü bir ulaşım altyapısının tesisi için hız kesmeyen ekipler son olarak, şehrin eski dönemlerde Ankara yönüne ulaşımını sağlayan Ankara Caddesi’nin Budaklar geçişinde hummalı bir çalışma başlattı. Kazı ve dolgu çalışmalarını tamamlayan YOLBAK, 3 bin metre uzunluğundaki güzergâhı 6 bin ton asfaltla yeni yüzüne kavuşturuyor.

Kaynak: İHA