Sabiha Gökçen'de Acil Durum Tatbikatı

Tatbikat senaryosu gereği iniş esnasında kaza yapan uçakta çıkan yangın söndürülerek yaralı yolculara müdahale edildi. Yaralı yolcuların ambulanslarla hastanelere taşınmasının yanı sıra ambulans helikopterle de yaralı nakli yapıldı.

Sabiha Gökçen Mülki İdare Amiri Halil Avşar, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ve havalimanı yöneticilerinin izlediği tatbikata görevi olan çok sayıda kurum ve kuruluş katıldı.

Tatbikat kapsamında HEAŞ Kurtarma ve Yangınla Mücadele, ilk yardım ve UMKE araçları ile İstanbul İtfaiyesinin ekipleri kullanıldı.

Tatbikat hakkında basın mensuplarına açıklama yapan HEAŞ Kurtarma ve Yangınla Mücadele Şefi Abdülkadir Günay, şunları kaydetti:

"Tatbikatın amacı HEAŞ acil durum ekiplerinin araç, malzeme ve ekipman yeterliliklerini görmek ve koordinasyon faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Tatbikatımızda bir hava aracının senaryo gereği kazası sonucunda yolcularımızın tahliyesiyle ilgili operasyonu tamamladık. Havalimanımızda HEAŞ'a ait iki pistte iki ayrı istasyonda 148 ARFF personeli 33 acil sağlık birimi çalışanıyla hizmetlerimize devam ediyoruz."

Kaynak: AA