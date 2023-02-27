Saadettin Saran'dan adalet çağrısı: Unutulmasın ki 15 Temmuz'da da demokrasi diyen tribünler olmuştur

İş insanı Saadettin Saran, iktidarın "hükümet istifa" sloganları atan taraftarı hedef göstermesini eleştirdi.

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Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Sadettin Saran, taraftarlar tarafından yapılan "hükümet istifa" tezahüratlarına tepki gösterilmesini eleştirdi. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saran “Hükümeti destekleyen insanların da, hükümet istifa diyen insanların da aynı şekilde saygı görmesi demokrasinin gereğidir. Onlara devlet düşmanı demek, devletle hükümet arasındaki farkı bilmemektir" dedi. 

Saran şöyle devam etti:

"Unutulmasın ki 15 Temmuz'da demokrasi diyenler yine aynı tribünler olmuştur. Hükümeti destekleyene de eleştirene de lütfen aynı adalet anlayışı, aynı sevgi, aynı hoşgörü... Lütfen bu vatan hepimizin. 

 
 
 
 
 
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