Adıyamanlılardan 'helallik' isteyen Erdoğan, çocuklara para dağıttı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği yerlerden olan Adıyaman'da yaptığı açıklamada "Depremin ilk birkaç günü istediğimiz çalışmaları yapamadık" diyerek helallik istedi. Ardından çocuklara para dağıttı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ziyaret ettiği Adıyaman'da konteyner kentte açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı ilçesindeki konteyner kentte yaptığı açıklamada ""Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun etkilendiği büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır” dedi.